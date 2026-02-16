Haberler

Diyarbakır'da zihinsel engelli yaşlı adamın arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 9'uncu gününde 191 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 9'uncu gününde Ertaş, AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Karayolları Arama Kurtarma, Jandarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 191 personel, 30 araç ve 1 kadavra köpeği ile karadan, 6 dronla da havadan aranıyor. Eviyle en son görüldüğü yer arasındaki Sarım Çayı kıyısındaki 4,5 kilometrelik mesafede sabah saat 06.30 sıralarında başlayan arama çalışmalarında, Ertaş'a dair herhangi bir ize henüz rastlanmadığı belirtildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
