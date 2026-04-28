Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül için arama çalışması başlatıldı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı.
Bağlar ilçesinin kırsal Tokluca Mahallesi'nde Yazgül Kaya adlı kız çocuğu kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı