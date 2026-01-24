Haberler

Diyarbakır'da kafede yangın

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede çıktı. Kafeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kafeyi saran yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seydettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
