Haberler

Diyarbakır'da Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 105 kişiyi yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Aralarında kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 105 kişi yakalandı, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 2uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet vermek"??????? suçlarından arananların da bulunduğu 105 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Kanada yasakladı, Hindistan kaldırttı: XT.com, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette

3 ülkede yasak, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü