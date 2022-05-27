Diyarbakır'da ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi - Haberler

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Kaymakamlığınca "kelebekten kozaya, kozadan modaya İpeğin serüveni" temalı ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Türkiye'nin en fazla yaş kozanın üretildiği Diyarbakır'ın ipekböcekçiliğin başkenti olduğunu söyledi.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) Müdürü Mehdi Sümerli de Diyarbakır'ın yaş koza üretiminde yüzde 56'lık payla birinci sırada yer aldığını belirtti.

Çalıştayla üretimin artırılması, sektör sıkıntıların giderilmesi, yeni teknik ve teknolojilerin tanıtılması ve üreticilerin sektör yetkilileri ile buluşmasının amaçlandığını dile getiren Sümerli, sektöre ivme kazandıracak kişi ve kurumların buluştuğunu aktardı.

Üretici kadınların ipek böceği kozasından yaptığı ürünlerin sergilendiği alanın gezilmesinin ardından davetliler, İpek Çekim Tesisi ve Kadın İstihdam Merkezini ziyaret etti.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nihat Nurbaki, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yeşil ve çiftçiler katıldı.