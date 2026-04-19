Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cengizler Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Aydın Arık