Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Cengizler Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.