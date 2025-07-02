Diyarbakır'da Gelinini Öldüren Kayınpeder Tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gelinini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder N.Y., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde gelinini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada S.N.Y'nin kayınpederi N.Y. tarafından silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel