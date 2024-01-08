Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Forklift Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman kara yolu üzerindeki Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ'un, bir TIR'ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi. Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Altuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Altuğ'un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Batman İş Kazası Diyarbakır Ölüm Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title