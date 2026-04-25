Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesi ulaşıldı

Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesi ulaşıldı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kullandığı botun devrilmesi sonucu Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kullandığı botun devrilmesi sonucu Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesine ulaşıldı.

Kırsal Geçitköy Mahallesi civarında ailesiyle nehrin karşı tarafına piknik yapmaya gitmek için botla geçen Mehmet Aslan (51), aile bireylerini bıraktıktan sonra geri döndüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle botun devrilmesi sonucu nehre düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yan taramalı su altı görüntüleme cihazıyla yaptığı çalışma sonucu Aslan'ın cenazesini İbikkaya Mahallesi sınırlarında yaklaşık 39 metre derinlikte buldu.

Aslan'ın cenazesi otopsi için Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Aydın Arık
