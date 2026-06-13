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Fabrika inşaatında beton blok, işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir fabrika inşaatında üzerlerine beton blok düşen işçilerden F.A. hayatını kaybetti, H.Y. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir fabrika inşaatında üzerlerine beton blok düşen işçilerden F.A. (55) hayatını kaybetti, H.Y. yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'nde bulunan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı devam eden fabrikada meydana geldi. Çalışma sırasında beton blok, işçilerin üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde F.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan H.Y. de ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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