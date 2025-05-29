Diyarbakır'da 'Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği Protokolü' imzalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Diyarbakır Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın protokolü imzaladı.

Çelenk, Küçükali ve Akın protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Çelenk, hükümlülerin yaptığı tabloları Küçükali ve Akın'a hediye etti.

Protokol kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı denetimli serbestlik çalışmaları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda boya, badana, bahçe bakımı, peyzaj gibi çalışmalara destek verecek.

İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında gerekli desteklerin sağlanmasının hedeflendiği protokolde, hükümlülerin toplum yararına yürütülen faaliyetlerde görev alması sağlanacak.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz ve iyileştirme faaliyetlerine katılan hükümlülerin toplumsal adaptasyonları için eğitim çalışmaları konusunda da işbirliği sağlanacak.

Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Erman Giriş, Erhan Eroğlu ve Ömer Özyürek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürü Metin Özkan ve Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar katıldı.