Diyarbakır'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Bismil ilçesinde Kadir Öncel'in yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bulunması üzerine cinayet şüphelisi M.A. gözaltına alındı. Olayın gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştiği ve cenazenin yola atıldığı tespit edildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Kadir Öncel'in (29) yol kenarında tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphelisi M.A. (46), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kişinin tabancayla vurulup yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Kadir Öncel olduğu belirlendi. Öncel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜP, YOLA ATMIŞ

Jandarma ekiplerinin çalışmasında, cinayet şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. M.A., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayın gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cenazenin ise bir araçla getirilip yol kenarına atıldığı belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


