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Diyarbakır'da Briket Yüklü TIR Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır'da Briket Yüklü TIR Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir briket yüklü TIR yangın çıktı. Sürücüsünün durumu bildirerek araçtan indiği yangında, itfaiye ekipleri zarar gören araca müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, briket yüklü TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Kırsal Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen briket yüklü TIR, kupa kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yangın hızla yayılırken, araç alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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