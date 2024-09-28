Diyarbakır'da Belediye Başkanı'nın Kardeşi Motosiklet Kazasında Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu (35), kullandığı motosikletin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü mevkisinde meydana geldi. Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu'nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmetoğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmetoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,