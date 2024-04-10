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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren çok özel günler olduğunu söyledi.

Bu özel günlerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Su, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayram dolayısıyla büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını almamız çok önemli. Bulunduğumuz yerlerde yetim, öksüz ve kimsesiz varsa onlarla da bayram sevincini paylaşmamız önemlidir. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için hayatını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin aileleriyle, kahraman gazilerimizin aileleriyle bayram sevincini paylaşmamız gerekiyor. Bayramda birbirimize daha çok kenetlenmeli, birlik, beraberlik ve huzurumuzu devam ettirmeliyiz. Bunları bozmak isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz."

Su, bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.

Öte yandan Vali Su, merkez Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, karakolda görevli Mehmetçikle bayramlaştı.

Su, daha sonra yol kontrol noktasında denetlemelerde bulundu, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Ali İhsan Su Diyarbakır Yaşam Politika Güncel Haberler

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