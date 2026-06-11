Diyarbakır'da apartmanın havalandırma boşluğunda yangın
Diyarbakır Kayapınar'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.
YANGIN, KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla görüntülendi.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı