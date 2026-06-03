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YANGINA MÜDAHALE KASK KAMERASINDA

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Diyarbakır Bağlar'da 10 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangına itfaiye müdahalesi kask kamerasına yansıdı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, daire kullanılamaz hale geldi.

YANGINA MÜDAHALE KASK KAMERASINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairesinin çocuk odasında çıkan ve 1 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahale anı, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin kullanılamaz hale geldiği de yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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