Apartmandaki Yangına İtfaiye Müdahalesi Kask Kamerasında
Diyarbakır Bağlar'da 10 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangına itfaiye müdahalesi kask kamerasına yansıdı. Bir kişi dumandan etkilendi, daire kullanılamaz hale geldi.
YANGINA MÜDAHALE KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairesinin çocuk odasında çıkan ve 1 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahale anı, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin kullanılamaz hale geldiği de yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı