Diyarbakır'da bir binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır Bağlar'da 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında giriş kısmında hasar oluştu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.
Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında giriş kısmında hasar oluştu.
Öte yandan ekiplerin çalışması bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin