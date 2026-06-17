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Diyarbakır'da Anız Yangını; Müdahale Sürüyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

1) DİYARBAKIR'DA ANIZ YANGINI; MÜDAHALE SÜRÜYOR

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi eski Siverek Caddesi ile Diyarbakır Havalimanı mevkisinde yakılan anız yangınında alevler hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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