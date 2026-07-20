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Anız yangını hafriyat alanına sıçradı; 400 dönüm zarar gördü

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Diyarbakır'da çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hafriyat alanına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü.

DİYARBAKIR'da çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hafriyat alanına sıçrayıp, yaklaşık 400 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Hilar Caddesi mevkisinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgenin bitişiğindeki hafriyat alanına da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu yangın, çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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