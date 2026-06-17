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Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi eski Siverek Caddesi ile Diyarbakır Havalimanı mevkisinde dün akşam çıkan anız yangınında alevler hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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