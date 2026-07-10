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Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

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Diyarbakır Sur ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 80 dönümü ormanlık olmak üzere 270 dönüm alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Özekli mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle otluk ve ağaçlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 80 dönümü ormanlık alan olmak üzere toplam 270 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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