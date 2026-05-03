Haberler

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olaylara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2–3 Mayıs'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olayların meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."

Şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular