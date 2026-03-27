Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şeyhşamil Mahallesi 566'ncı sokakta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Bayoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler H.D. ve E.D. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
