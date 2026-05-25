Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

1) DİYARBAKIR'DA AKRABA AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

DİYARBAKIR'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ömer Özçelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların sokakta birbirine tabancalarla ateş açtığı olayda Ömer Özçelik yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kavgada kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2) TOKAT'TA MİDİBÜS İLE İTFAİYE ARACI ÇARPIŞTI: 4 YARALI

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, içerisinde bir yakınlarının cenaze töreninden dönen Esenyurt Belediyesi'ne ait servis midibüsü ile itfaiye aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı il yolu Karataş köyü mevkisinde meydana geldi. Celal Yılan (45) yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu servis midibüsü, Ordu'nun Kabataş ilçesinde katıldıkları bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yerden sürüklenen midibüs karşı yönden gelen Sabri Şeref (34) idaresindeki Baydarlı Belediyesi'ne ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Emir Bolat (11), Seyit Emin Bolat (9), Ünal Demir (57) ve Bilal Süme (51) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı