Haberler

Diyarbakır'da apartman görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir sitede apartman görevlisi ile bina sakini arasında aidat nedeniyle çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'da bir sitede apartman görevlisi ile bina sakini arasında aidat nedeniyle çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; sitede oturan ve 4 aydır aidat ödemeyen bir kişi ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
'Messi'nin Babası Öldü' iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

"Messi'nin Babası Öldü" iddiası ünlü sunucunun kariyerini bitirdi

Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var! Başkan Uğur İbrahim Altay “Boom”u anlattı

Konya Büyükşehir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak proje

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte perde arkası
Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

Çayı kapıp balkona çıktı, hayatının kabusunu yaşadı