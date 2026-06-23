Diyarbakır'da çıkan anız ve orman yangınları söndürüldü

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde kırsal alanda çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Eğil ilçesi kırsal Kırkkuyu Mahallesi, Çermik ilçesi kırsal Kuyu Mahallesi, Kulp ilçesi kırsal Bağcılar Mahallesi, Hazro ilçesi kırsal Tepecik Mahallesi, Kocaköy ilçesi kırsal Akbaş Mahallesi ve Hani ilçesi kırsal Sergen Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenlerle anız ve orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 50 personel, 5 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangınlara müdahalede bulundu.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.