Diyarbakır'ın 2 ilçesinde çıkan yangında 270 dönümlük alan yandı

DİYARBAKIR'ın 2 ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarda, 80 dönümü ormanlık alan olmak üzere toplamda 270 dönüm alan zarar gördü.

Hani ilçesi kırsal Soylu Mahallesi ile Lice ilçesi kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla her iki bölgeye de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda 80 dönümü ormanlık alan olmak üzere toplamda 270 dönümlük alan zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK//DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı