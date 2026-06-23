Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma koordinesinde düzenlenen 153 uyuşturucu operasyonunda 19.8 kilogram esrar ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen 153 operasyonda, 19.8 kilogram esrar ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış

Büyük vahşet! İntihar etti sanılan 4 çocuk annesi kadın böyle ölmüş
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor