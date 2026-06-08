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Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki Muhammed Umut Kızılkaya boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da Muhammed Umut Kızılkaya (10), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Tanışık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Muhammed Umut Kızılkaya, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya girerek Kızılkaya'yı bilinci kapalı halde nehirden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılkaya'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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