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Diyarbakır'da yangın çıkan binada dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Bağlar ilçesinde 10 katlı bir binanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, evde hasar oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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