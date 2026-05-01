Diyarbakır'da 1 Mayıs kutlaması

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen miting ile İstasyon Meydanı'nda kutlandı. CHP, HDP ile bazı siyasi parti flama ve bayraklarının da bulunduğu miting yaklaşık 4 saat sürdü. Yerel sanatçıların konser verdiği mitinge katılanlar halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

'KALICI BİR BARIŞA İHTİYACI VAR'

Mitingde konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Alanlarda, meydanlarda, partilerde ve sendikalarda diyoruz ki, bu ülkenin hak ettiği şey bir yıkım ekonomisi değil. Ülkenin hak ettiği toplumsal ekonomidir. Ülkenin hak ettiği, her emekçinin ücretini ve maaşını belirleyen mekanizmanın, topluma bu kadar yabancılaşan devlet ve patronların olmaması gerekliliğidir. Barış ve demokratik toplum sürecini hep birlikte sahiplenelim. Devletin Terörsüz Türkiye söylemi sadece Kürt Mahallesi'nde bırakıyor bu süreci. Çıkaralım oradan. Barış ve demokratik toplum süreci derken emeğin özgürlüğe ihtiyacı var. İşçilerin, emekçilerin adil ve eşit bir sistemde yaşayabilmesi için kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Artık merminin, bombanın kaç fiyat olduğunu soran politikacılara değil, barışın hukukunun, barışın yasalarının nasıl kurulacağına kafa yoran politikacılara ihtiyacımız var. Kısmen yol aldık. Savaşın yerine barışın konulabileceğini, 100 yıldır inkar edilen Kürtlerin bu ülkenin hukukunda, yasasında tanınabileceğini, emeği sömürülen emekçilerin emeğinin değerli kılınabileceği bir süreç olarak adını koyduk" dedi.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı