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Diyarbakır Çermik'te Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı

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Diyarbakır Çermik'te Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı
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Diyarbakır Çermik'te Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları bağışa davet etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada, 130 ünite kan toplandığı belirtildi.

Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kaynak: AA
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