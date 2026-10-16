Diyarbakır Çermik'te Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı

Diyarbakır Çermik'te Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında 130 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları bağışa davet etti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi tarafından Belediye Meydanı'nda 12-15 Ekim'de düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada, 130 ünite kan toplandığı belirtildi.
Yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.
Kaynak: AA