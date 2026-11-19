Diyarbakır Bismil'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, yaralı tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Altıok Mahallesi’nde öğle saatlerinde süratli olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken yaralı ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. Süratli olduğu öne sürülen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sürücü durmayarak olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,