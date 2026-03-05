Haberler

Bismil'de kaportacıdaki yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bismil ilçesindeki sanayi sitesinde bir kaportacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kaportacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacıda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum