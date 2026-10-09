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Diyarbakır Bismil'de jandarma operasyonunda 2 ton 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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