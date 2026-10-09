Diyarbakır Bismil'de jandarma operasyonunda 2 ton 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Bismil'de jandarma operasyonunda 2 ton 200 kilo uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA