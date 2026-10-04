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Diyarbakır Bismil'de akıma kapılan Mustafa Aktaş öldü, 2 çırağı ağır yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde rüzgarda düşen sacı kaynak için dama çıkan Mustafa Aktaş (45) ve 2 çırağı, sacın yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Aktaş hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 çırağı Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kaynak yapmak için dama çıkardıkları sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişiden Mustafa Aktaş (45) hayatını kaybetti, 2 çırağı ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş ile 2 çırağı, 2 Ekim'de etkili olan kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı. Bu sırada sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Aktaş ve 2 çırağı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Aktaş'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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