Diyarbakır Barosu'ndan Ermeni Olayları Açıklaması: Adalet ve Hakikat İçin Geçmişle Yüzleşilmelidir

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Barosu, 1915 olaylarının yıl dönümü 24 Nisan'ın tüm toplumun hafızasında derin yaralar bıraktığını belirterek, "Soykırımda kaybettiklerimizi anıyor, barışın ve insan haklarının hakim olduğu bir gelecek için bir kez daha geçmişle yüzleşilerek hakikatin açığa çıkarılması sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

Diyarbakır Barosu'nun, 24 Nisan 1915 Ermeni olayları yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada yaşananlar "soykırım" olarak tanımlandı, "Tüm bu yaşananlar tarihsel gerçekliğin ve insanlık vicdanının ortak değerlendirmesiyle, uluslararası alanda geniş ölçüde soykırım olarak tanımlanmaktadır" görüşüne yer verildi. "Adalet ve hakikat için geçmişle yüzleşme" çağrısı yapılan açıklamada, "Bu toprakların bir parçası olan Ermeniler, 1915 yılında tehcire zorlanmış, tehcir yolunda İttihat ve Terakki yönetiminin desteği ve kontrolü altında öldürülmüş yahut ölüme terk edilmiştir. Aradan geçen yüz yıldan fazla sürede bu hakikatle yüzleşilmemiş, Ermenilerin yaşadığı acılar karşısında adalet sağlanmamıştır" denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İnsanlığa karşı işlenen suçların inkar edilmeden, yüzleşilerek ve hesap verilerek aşılabileceğine inanıyoruz. Tarihle ve hakikatle yüzleşme, yalnızca geçmişin acılarını dindirmek değil, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması adına evrensel hukuk normları çerçevesinde bir sorumluluk taşımanın gereğidir. Bu bağlamda, hakikatin tanınması ve adaletin tesis edilmesi, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için atılacak en önemli adımlardan biridir. Diyarbakır Barosu olarak, soykırımda kaybettiklerimizi anıyor, barışın ve insan haklarının hakim olduğu bir gelecek için bir kez daha geçmişle yüzleşilerek hakikatin açığa çıkarılması sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz."

2022'de yapılan açıklamaya beraat kararı verilmişti

Diyarbakır Barosu'nun 24 Nisan 2022'de "anma ve yüzleşme" temalı açıklaması nedeniyle dönemin Başkanı Nahit Eren ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında dava açılmıştı. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2024'te TCK 301'inci maddede tarif edilen "suçun yasal unsurlarının" oluşmadığı gerekçesiyle baro yöneticilerinin beraatlerine karar vermişti.

