Diyarbakır'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kaynartepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya