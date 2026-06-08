Diyarbakır'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Kaynartepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.