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Diyarbakır'da anız yangını; müdahale sürüyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi eski Siverek Caddesi ile Diyarbakır Havalimanı mevkisinde yakılan anız yangınında alevler hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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