Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 6. yılında devam ediyor

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinin 6'ncı yılı nedeniyle düzenlenen programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Terörün kökünü tamamen kazımaya az kaldı. Milletimizin birliği ve beraberliğine kasteden tek terörist dahi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem 6 yılına girdi. 376 ailenin katıldığı eylemde, bugüne kadar 55 aile evladını terör örgütünden kurtardı. Evlat nöbetinin 6'ncı yılı dolayısıyla eski HDP il binası önünde program düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Suna Kepolu ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda ailelere destek mesajı verildi.

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, evlat nöbetinin, terör örgütünü en fazla zorlayan sivil bir inisiyatif olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Ailelerin sürdürdüğü eyleme 2019'da cesur bir annenin, terör örgütü tarafından kandırılan, kaçırılan oğlunu geri getirmek için başlattığı mücadele, bugün Diyarbakır Anneleri'nin onurlu direnişi olarak, terör örgütünün ve örgütün legal görünümlü yapılanmalarını en fazla zorlayan sivil inisiyatif olarak tarihi geçti. Terör örgütünün propaganda zırhını ve korku duvarlarını delen, yıllardır süren tasallutuna, cesaretle karşı koyan annelerimizi saygıyla selamlıyorum. Evlatları terör örgütü ve örgütün siyasi uzantılarının zorlamasıyla dağa götürülen veya kaçırılan 376 ailemiz sabırla, cesaretle, kararlılıkla tam 6 yıldır onurlu bir mücadele veriyor" dedi.

'Diyarbakır annelerinin başlattığı bu barışçıl direnişle tüm korku duvarlarını yerle bir etmiştir'

Vali Zorluoğlu'nun ardından söz alan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, evlat nöbetinin dünya terörle mücadele tarihinde önemli bir yer edindiğini ifade ederek, "PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır Annelerimizin başlattığı evlat nöbeti 6'ncı yılına girdi. Bir annenin evladına olan sevgisiyle hayat bulun ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da çok yakından takip edilen ve desteklenen bu direniş dünya terörle mücadele tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Diyarbakır Anneleri'nin başlattığı bu barışçıl direnişle destansı mücadele tüm korku duvarlarını yerle bir etmiştir. Kötülüğün karşısına iyiliği, umudu ve insanlığı yerleştiren bu direniş, dayanışmayla büyümüş, örgüte hiç beklemediği bir darbeyi vurmuştur" diye konuştu.

'Bu çabalar somut olarak meyvesini verdi ve hamdolsun ki, 55 evlat ailesine kavuştu'

"Sizler acılarınızı bir kenara bırakıp, evlatlarınızı geri almak için gösterdiğiniz bu cesaretle terör örgütüne karşı en büyük ve en yıkıcı cevabı verdiniz" diyen Aktaş, şunları söyledi:

"Bu süreçte devletimizin her kademesi de sizlerin sonuna kadar yanında oldu. Sizler sadece ana olarak, diğer analara güç vermediniz, hiçbir silahın sizin sevginizden, ana yüreğinden daha güçlü olamayacağı da bütün dünyaya gösterdiniz. 6 yıldır dualarla, sabırla, cesaretle tutulan bu nöbet, Şırnak'a, Hakkari'ye, Muş'a, Van'a, İzmir'e ve hatta Almanya'ya uzandı. Bu çabalar somut olarak meyvesini verdi ve hamdolsun ki, 55 evlat ailesine kavuştu. Yaptığımız çalışmalar ve tüm öngörülerimize göre, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, PKK terör örgütünün kanlı ellerinde tek bir evlat dahi kalmayacaktır."

'Evlatlarını ve yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum'

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın desteğiyle sürdürdüğümüz terörle mücadelemizde en büyük dayanaklarımızdan biri de sizlerin bu direniş ruhu, bu cesaretli ve azmidir. Artık kirli düzenleri için kimseyi kandıramayan ve sizlerin evladını kaçırıp, kendi evlatlarına yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim imkanını ve konforunu sağlayanların ipliği pazara çıkmıştır. Ülke içinde güvenliği sağlamanın yanı sıra yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bir güvenlik koridoru inşa ederek, örgüte eleman devrişen bu mekanizmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Terörün kökünü tamamen kazımaya az kaldı. Milletimizin birliği ve beraberliğine kasteden tek terörist dahi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. Evlatlarını ve yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyor, halen bu mücadeleyi kararlılıkla yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum" şekilde konuştu.