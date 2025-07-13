Diyanet-Sen Başkanı Nail Çelik: 'Terörsüz Türkiye' ile Birlik ve Adalet Gelişim İçin Şart

Diyanet-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nail Çelik, "Terörsüz Türkiye" sürecinin birlik ve adalet duygusuyla ülkenin gelişimine katkıda bulunacağına inandığını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yıllar süren çatışmalar ve ayrışmaların ardından ortak paydada buluşmayı başardığını belirtti.

Sürecin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanış olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Mardin'de bir duvar resmi, Şırnak'ta bir çocuk tiyatrosu, Hakkari'de bir halk müziği konseri. Bunlar sadece kültürel etkinlikler değil, aynı zamanda toplumsal iyileşmenin yansımalarıdır. Terörün yerini kültür aldı, çatışmanın yerini paylaşım. Bugün 'Terörsüz Türkiye' dedikçe, sadece bir politik idealden bahsetmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi, kardeşliğin tesisi, gözyaşlarıyla değil, birlik, adalet ve sevgiyle gerçekleşmelidir."