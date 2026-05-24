Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia'ya ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 hac organizasyonu için Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede hacı adaylarına sunulan hizmetler ve işbirliği değerlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında bulunduğu Mekke'de, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'yı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı.

Başkan Arpaguş, misafirperverliğinden dolayı Bakan er-Rabia'ya teşekkür ederek, hacı adaylarına yönelik sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile hac alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
