Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kur'an Kursu'nda Konferans Verdi

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ladik Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 'Dinimizin kadına verdiği önem ve hafızlığın önemi' konulu bir konferans düzenledi. İşliyen, hafız kızların önemine vurgu yaparak ailelere selam ve saygılarını iletti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ladik Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda konferans verdi.

İşliyen, Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda, "Dinimizin kadına verdiği önem ve hafızlığın önemi" konulu konferansta sunum yaptı.

İşliyen, "Vatanını, milletini, bayrağını, dinini seven, yüce kitabımız Kur'an'ı ezberleyerek hafız olan kızlarımız, baş tacımızdır. Ailelerinize selam ve saygılarımız sunuyorum." dedi.

Konferansa İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, kurs yöneticisi Mustafa Taslak ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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