Diyanet'in Cuma Hutbesinde "Dijital Mecra" Vurgusu: Kimileri Yalan Haberler ile Topluma Fitne ve Fesat Tohumları Ekmektedir

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde dijital mecralarda söz ahlakının ihlal edildiği, bazı kişilerin kimliklerini gizleyerek başkalarının şeref ve haysiyetine saldırdığı belirtildi. Hutbede, "Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir" ifadelerine yer verilerek, dijital teknolojilerin etik değerler gözetilerek kullanılması çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okunan cuma hutbesini "Söz Ahlakı ve Sosyal Medya" başlığıyla yayımladı. Hutbede, güzel sözün toplumsal ilişkilerdeki önemine işaret edilerek, dijital mecralarda söz ahlakının ihlal edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, sözün insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan bir ayna olduğu kaydedilerek, "Güzel bir söz, yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam; ruhu ilmek ilmek işleyen zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten nazik bir hitaptır" denildi.

Hz. Muhammed'in "Gönül alıcı söz, sadakadır" hadisinin hatırlatıldığı hutbede, sözün etkisinin sesin yüksekliğinde değil, samimiyetin derinliğinde ve üslubun inceliğinde olduğu vurgulandı. Hutbede, insanlar arasındaki iletişim sorunlarının nedenlerinden birinin konuşma usulü olduğuna işaret edilerek, "En yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür" ifadelerine yer verildi.

"EVLADINA ULAŞMAK İSTEYEN, GÖNLÜNE TATLI KELAMLA MİSAFİR OLSUN"

Kur'an-ı Kerim'den "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır" ayetinin aktarıldığı hutbede, aile içi ilişkilerden toplumsal ilişkilere kadar sözün belirleyici rolüne dikkati çekildi. Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Yuvasında huzur arayan, dilini zarafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen, önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen, dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen, sözüne dürüstlük katsın. Hasılı, Allah Resulü'nün buyurduğu üzere, 'Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.'"

"ŞİDDETE SEVK EDEN OYUNLARLA KÖTÜLÜK GÜNDEN GÜNE YAYILIYOR"

Hutbede, söz ahlakının en fazla ihlal edildiği alanların başında dijital mecraların geldiği aktarılarak, "Kimi insanlar, sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla, kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır" denildi.

Bazı kişilerin kimliklerini gizleyerek başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine saldırdığı ifade edilen hutbede, "Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabb'imizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: 'İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur'" ifadelerine yer verildi.

Teknolojik imkanlarla birlikte gelen tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı hutbede, dijital teknolojilerin etik değerler gözetilerek kullanılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA