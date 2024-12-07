Diyanet Başkanı Erbaş: Vakıf, Peygamber Efendimizden Bize Kalan Bir Emanettir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'daki vakıf anlayışının kurucusunun Hazreti Peygamber olduğunu belirterek, "Biz de O'nun varisiyiz. Bu açıdan bütün vakıf gönüllüleri, vakıf kuranlar, vakıfların yaşaması için gayret eden herkes Peygamber Efendimizin varisidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı tarafından Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen "1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında, Hazreti Peygamber'in "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." hadisini hatırlatan Erbaş, "Lütfi Doğan hocamız gerçek bir alim, gerçek bir ahlak timsali. Kendisine baktığımız zaman Allah'ı hatırladığımız, Resulullah Efendimizin ahlaki ilkelerini adeta gözümüzün önüne seren muhterem bir büyüğümüz, hocamız, selefimizdi. Diyanet İşleri Başkanı olarak 4, 4 buçuk yıl hizmet ederek dönemine iz bırakan bir hocamızdı." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı'nın güzel hizmetler yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

" Vakıf, Peygamber Efendimizden bize kalan bir emanettir. İslam'daki vakıf anlayışının kurucusu Peygamber Efendimizdir ve biz de O'nun varisiyiz. Bu açıdan bütün vakıf gönüllüleri, vakıf kuranlar, vakıfların yaşaması için gayret eden herkes Peygamber Efendimizin varisidir. Dolayısıyla bizim vakıflara sahip çıkmamız, yaşatmamız, vakıfların önündeki engelleri kaldırmamız ve vakıf eserleri bulup çıkarmamız lazım. Geçmişte nice vakıflar, nice vakıf eserleri varmış, onlardan kaybolanlar var. Onları mutlaka bulmamız, ihya etmemiz, tekrar hizmet eder hale getirmemiz lazım. Yeni kurulan vakıfları da yaşatmamız lazım. İnşallah Lütfi Doğan ve İlim Vakfı nice kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yetişmesine vesile olur, ilme hizmet eder."