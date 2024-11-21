Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimliğince "Diyabetle Yaşamda Yalnız Değilsiniz" semineri düzenlendi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen seminere, Başhekim Hasan Başkaya, Hastane Müdürü Alaettin Bakır, Başhemşire Yasemin Taşcıoğlu, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler ve diyabet hastaları katıldı.

Başkaya, yaptığı konuşmada, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu ancak bir haftalık süreçte etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu anlamda hastane olarak bizler de birçok etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Diyabetin çeşitleri var, bunula ilgili hekimlerimiz bilgilendirmede bulunacaklar." dedi.

Dr. Burak Erbağcı ise diyabet hastalarını bilgilendirerek, ilçede 10 okulda öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulunulduğunu, 5 bin 680 öğrenciye diyabet ve obezite hakkında farkındalık kazandırıldığını söyledi.

Başhekim Başkaya, diyabet ve obezite servisinde görev yapan hekimler Halil Doğan ve Burak Erbağcı ile hemşireşe, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.