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Dışişleri, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye sözde müftü atamasına tepki gösterdi

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Dışişleri, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftü atamasının Batı Trakya Türk Azınlığının anlaşmalarla güvence altına alınan haklarını hiçe saydığını bildirdi. Yunanistan'ı azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya, atanmış müftüleri dayatmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saydığını belirterek, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yunanistan, Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Müftülük müessesesinin, Batı Trakya Türk Azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın, ülkede resmi bir azınlık olan Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği müftüleri tanımamakta ısrar ederek azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı ettiği ve temel insan haklarına yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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