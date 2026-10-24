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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki kilise saldırısını şiddetle kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak Ürdün'le dayanışma vurgusu yaptı. Saldırıda 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı; Ürdün Başbakanı Cafer Hasan 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kiliseye yapılan silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün'le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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